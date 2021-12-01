World Athletics увеличил представительство российских атлетов на ЧМ-2022 до 20 человек

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение допустить до участия в чемпионатах мира и Европы 2022 года не более 20 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус. В 2021 году такое право имели только 10 российских атлетов.
О новом решении заявил глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам заседания совета World Athletics.
«Ситуация внушает оптимизм со стороны рабочей группы и международных экспертов, видна работа российской стороны, основанная на том стабильном прогрессе, который есть у Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Основные вехи были выполнены. Прогресс должен продолжаться в России, и, учитывая его, есть рекомендация увеличить квоту нейтральных атлетов на главные соревнования в 2022 году до 20 спортсменов», — приводит слова Андерсена ТАСС.
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