Саночники Богданов и Прохоров завоевали золото на этапе Кубка мира в Сочи

Россияне Андрей Богданов и Юрий Прохоров одержали победу в двойках на третьем этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи. Главных конкурентов из Германии, Тони Эггерта и Сашу Бенекена, хозяева трека опередили на 0,134 секунды. Бронзовыми призёрами стали Андрис и Юрис Шиц из Латвии.

В одноместных санях россиянин Семён Павличенко остановился в шаге от пьедестала. Победу одержал Кристерс Апарьодс из Латвии. Второе место занял немец Йоханнес Людвиг. Третьим стал итальянец Доминик Фишналлер.

Санный спорт. Кубок мира. Второй этап. Сочи

Мужчины. Двойки

1. Андрей Богданов / Юрий Прохоров (Россия) – 1.39,351.

2. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия) – 1.39,485.

3. Андрис Шиц / Юрис Шиц (Латвия) – 1.39,530…

7. Станислав Мальцев / Дмитрий Халилов (Россия) – 1.39,958.

8. Александр Денисьев / Владислав Антонов (Россия) – 1.39,973.

Мужчины. Одноместные сани

1. Кристерс Апарьодс (Латвия) – 1.42,881.

2. Йоханнес Людвиг (Германия) – 1.42,905.

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.42,920.

4. Семён Павличенко (Россия) – 1.43,126…

8. Роман Репилов (Россия) – 1.43,424…

11. Павел Репилов (Россия) – 1.43,530.

12. Александр Горбацевич (Россия) – 1.43,624.