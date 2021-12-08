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Состоялась жеребьёвка снукерного «Мастерса». О'Салливан в первом раунде сыграет с Лисовски

Состоялась жеребьёвка снукерного «Мастерса». О'Салливан в первом раунде сыграет с Лисовски
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Состоялась жеребьёвка пригласительного турнира «Мастерс», который вновь вернулся в Alexandra Palace в Лондоне и, скорее всего, пройдёт со зрителями. Матчи состоятся с 9 по 16 января. В разгар пандемии в прошлом году турнир прошёл в Милтон-Кинс без болельщиков.

Защищать титул будет китаец Янь Бинтао, чьим соперником в первом раунде стал Марк Уильямс. Шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан начнёт турнир встречей с Джеком Лисовски, а Джадд Трамп – с Марком Алленом.

Матчи первого раунда Masters 2022 (время московское)

Янь Бинтао – Марк Уильямс – воскресенье 9 января в 16:00
Джон Хиггинс – Чжао Синтьтун – понедельник 10 января в 16:00
Нил Робертсон – Энтони Макгилл – воскресенье 9 января в 22:00
Ронни О'Салливан – Джек Лисовски – вторник 11 января в 16:00
Джадд Трамп – Марк Аллен – среда, 12 января в 16:00
Кайрен Уилсон – Стюарт Бинэм — среда, 12 января в 22:00
Шон Мёрфи – Барри Хокинс – понедельник 10 января в 22:00
Марк Селби – Стивен Магуайр – вторник 11 января в 22:00

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