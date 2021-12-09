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Президент ОКР призвал лишить этапы по фристайлу в США статуса квалификации ОИ

Президент ОКР призвал лишить этапы по фристайлу в США статуса квалификации ОИ
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал лишить этапы по фристайлу в США статуса квалификации на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай), после того как российские спортсмены по причине непризнания отечественной вакцины от коронавируса не смогли въехать в страну. По словам Позднякова, он лично обратился с этим вопросом к главе Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Мы содействуем в решении этого вопроса, но не всегда получается помочь. Сегодня выступали представители фристайла, и я лично обратился к главе FIS с просьбой о том, чтобы соревнования в США были лишены квалификационного статуса. Надеемся, что FIS нас услышит правильно», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».

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