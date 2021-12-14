В сборной России по пляжному футболу решили не менять тренера

Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером мужской сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачёвым. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новое соглашение будет действовать до конца 2023 года.

Михаил Лихачёв возглавил национальную команду в 2010 году. Под руководством Лихачёва сборная России завоевала три золота и две бронзы чемпионатов мира, пять раз выиграла Евролигу, четырежды стала сильнейшей на Межконтинентальном кубке, выиграла первые Европейские игры, стала двукратным обладателем Кубка Европы, а также дошла до финала на первых Всемирных пляжных играх.

В минувшем сезоне сборная России завоевала золото чемпионата мира в России и выиграла Межконтинентальный кубок в Катаре. Михаил Лихачёв был признан лучшим тренером года на церемонии Beach Soccer Stars.