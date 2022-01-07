Российские гандболисты уступили Хорватии в товарищеском матче

Мужская сборная России по гандболу уступила команде Хорватии в первом товарищеском матче со счётом 24:30. В команде Велимира Петковича по шесть голов провели левый крайний ЦСКА Игорь Сорока и линейный «Чеховских медведей» Павел Андреев. Четыре раза отличился левый полусредний команды «Мешков Брест» Дмитрий Санталов.

Вторая встреча тех же соперников состоится в Осиеке завтра, 8 января.

Гандбол. Товарищеский матч. Мужчины

Хорватия — Россия — 30:24 (15:12).

После товарищеских матчей в Хорватии сборная России вернётся в Новогорск, а затем 11 января отправится в Словакию на чемпионат Европы. Соперниками россиян на Евро-2022 станут сборные Литвы (13 января), Норвегии (15 января) и Словакии (17 января).