Российские гандболисты уступили Хорватии в товарищеском матче
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Мужская сборная России по гандболу уступила команде Хорватии в первом товарищеском матче со счётом 24:30. В команде Велимира Петковича по шесть голов провели левый крайний ЦСКА Игорь Сорока и линейный «Чеховских медведей» Павел Андреев. Четыре раза отличился левый полусредний команды «Мешков Брест» Дмитрий Санталов.
Вторая встреча тех же соперников состоится в Осиеке завтра, 8 января.
Гандбол. Товарищеский матч. Мужчины
Хорватия — Россия — 30:24 (15:12).
После товарищеских матчей в Хорватии сборная России вернётся в Новогорск, а затем 11 января отправится в Словакию на чемпионат Европы. Соперниками россиян на Евро-2022 станут сборные Литвы (13 января), Норвегии (15 января) и Словакии (17 января).
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