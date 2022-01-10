Сёстры Аверины обратились к Ирине Винер-Усмановой
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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины обратились к президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики, главному тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой. Спортсменки поблагодарили тренера за организацию благотворительного новогоднего шоу.
«Спасибо большое Ирине Александровне за организацию благотворительного новогоднего шоу «Новогодняя ёлка спорта — от первых шагов до Олимпа» и за возможность нам принять в нём участие! Для нас это была большая радость и удовольствие. Всех с наступившим Новым 2022 годом и Рождеством», — написали они в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Дины и Арины Авериных.
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