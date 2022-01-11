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Трёхкратный олимпийский чемпион Кохеи Учимура принял решение завершить карьеру

Трёхкратный олимпийский чемпион Кохеи Учимура принял решение завершить карьеру
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Трёхкратный олимпийский чемпион Кохеи Учимура принял решение завершить карьеру. Как сообщает NBC Sports, об этом тридцатитрёхлетний японский гимнаст оповестил общественность через своего менеджера.

Официальная пресс-конференция по этому поводу должна состояться в Токио в пятницу, 14 января.

Помимо трёх золотых и четырёх серебряных медалей, завоёванных на Олимпийских играх, в послужном списке Учимуры есть десять титулов чемпиона мира по спортивной гимнастике. Учимура становился лучшим в абсолютном первенстве на чемпионате мира шесть раз подряд – с 2009 по 2015 года. Также он стал первым гимнастом, выигравшим многоборье на всех крупных стартах в одном олимпийском цикле, включая этот зачёт на Олимпиаде. Его технику в International Gymnast Magazine оценили как «сочетание большой сложности, согласованности и чрезвычайной элегантности исполнения»

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