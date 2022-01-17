Российский саблист Камиль Ибрагимов стал вторым на этапе Кубка мира, который прошёл в столице Грузии Тбилиси.



В туре прямого выбывания Ибрагимов обыграл трёх американских саблистов: Халила Томпсона – 15:10, Камара Скита – 15:5 и Эндрю Мацкевича – 15:12, а также, в 1/8 финала, британца Уильяма Дэри – 15:6. Победа над Мацкевичем вывела россиянина в четвёрку лучших.



В полуфинале Ибрагимов не остановился. Взяв верх над третьим номером мирового рейтинга корейцем Ким Джон Хваном – 15:12, он стал участником решающей встречи турнира. Однако в финале к восторгу местных болельщиков победил грузинский саблист Сандро Базадзе – 15:8.



Кубок мира

Тбилиси (Грузия), 15-16 января 2022

Сабля. Мужчины. Личное первенство (189 участников)



1/32 финала. Энрико Берре (Италия) – Илья Моторин (Россия) – 15:11. Себастьян Патрис (Франция) – Александр Трушаков (Россия) – 15:13. Кирилл Тюлюков (Россия) – Николас Ильяс (Венгрия) – 15:8. Сандро Базадзе (Грузия) – Олег Петровский (Россия) – 15:8. Камиль Ибрагимов (Россия) – Халил Томпсон (США) – 15:10. Анатолий Костенко (Россия) – Василий Ширшов (Россия) – 15:13. Дмитрий Даниленко (Россия) – Шерзод Мамутов (Узбекистан) – 15:11.



1/16 финала. Джованни Репетти (Италия) – Тюлюков – 15:12. Ибрагимов – Камар Скит (США) – 15:5. Матиаш Сабо (Германия) – Костенко – 15:12. Ким Джон Хван (Юж. Корея) – Даниленко – 15:5.



1/8 финала. Ибрагимов – Уильям Дэри (Великобритания) – 15:6.



Четвертьфинал. Болад Апити (Франция) – О Сангук (Юж. Корея) – 15:8. Базадзе – Репетти – 15:10. Ибрагимов – Эндрю Мацкевич (США) – 15:12. Ким Джон Хван – Андраш Сатмари (Венгрия) – 15:12.



Полуфинал. Базадзе – Апити – 15:10. Ибрагимов – Ким Джон Хван – 15:12.



Финал. Базадзе – Ибрагимов – 15:8.