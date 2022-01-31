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Китайский снукерист Чжао Синьтун одержал победу на German Masters

Китайский снукерист Чжао Синьтун одержал победу на German Masters
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Китайский бильярдист Чжао Синьтун разгромил соотечественника Янь Бинтао со счётом 9:0 в финале турнира German Masters по снукеру, завершившемся в Берлине. Матч состоял из семнадцати фреймов.

Эта победа стала для двадцатичетырёхлетнего китайского спортсмена второй в сезоне после победы на чемпионате Великобритании, который входит в так называемую «Тройную корону».

У экс-чемпиона Masters Янь Бинтао были шансы на победу в первом и седьмом фреймах, однако он не смог реализовать своё преимущество. Главный приз в £ 80 тыс. (около € 96 тыс.) достался по итогам встречи Чжао Синьтуну.

Напомним, что в полуфиналах Чжао переиграл англичанина Рики Уолдена со счётом 6:3, а Янь оказался сильнее североирландца Марка Аллена – 6:4.

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