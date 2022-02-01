Павел Кулижников: если всё получится, есть шанс «стрельнуть» хорошенько

Многократный чемпион мира, обладатель мирового рекорда на дистанции 500 метров российский конькобежец Павел Кулижников рассказал о своих ожиданиях от выступления на первых в его карьере Олимпийских играх.
«По моим ощущениям лёд быстрый. Будут интересные результаты.
Самочувствие? Пока средне. Не те кондиции, но ещё есть время набрать. Будем стремиться к тому, чтобы дойти до своего уровня. Можно ещё набрать. А если всё получится, то есть шанс вообще «стрельнуть» хорошенько.
Что дают ежедневные тренировки в Пекине? Как показывает практика, каждый день ты чему-то учишься. Вроде уже всё умеешь – и вдруг понимаешь, что сделал что-то новое. Одно забывается, другое приходит. Всё запомнить вообще нереально – я раньше даже записывал, как ногу ставить на первых шагах, что потом делать.
Есть ли ещё шанс, что выступлю на «пятисотке»? Нет, уже всё. Она у меня не идёт в этом сезоне совсем. Были моменты, из-за которых это происходит. После Пекина я полечусь, всё сделаю. И, надеюсь, она ко мне вернётся. Где-то сидит глубоко в ногах, но пока я не могу раскрыться вообще никак», — приводит слова Кулижникова пресс-служба ОКР.
Кулижников выступит на дистанции 1000 м, забеги пройдут 18 февраля.
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