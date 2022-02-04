Глава ассоциации мини-футбола России: Путилов заслужил больших слов благодарности

Президент ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев прокомментировал победу российской сборной в полуфинале чемпионата Европы над командой Украины. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу россиян.

«Валидольная была концовка. При счёте 3:2 поставили пенальти, который был. Великолепно сыграл вратарь. Он не дал развиться этой интриге. Путилов заслуживает всех больших слов благодарности от нас, болельщиков. Все наши ребята, кто забил три мяча, внесли большую лепту в этот выход в финал. Ниязов забил очень красивый гол, просто на загляденье.

В финале вывеска Испания-Россия была бы очень актуальной. Хотелось бы побиться в финале именно с ними», — сказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.