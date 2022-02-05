«Время пройдёт, сами всё поймут». Евгений Ловчев высказался о матче Россия — Украина

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча Россия — Украина (3:2) в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме.
«Матч Россия — Украина — равных команд. Украина хорошая, крепкая команда, которая очень умело большую часть матча пользовалась тактикой с вратарём в поле. Я думал, что будет ничья, но наши выстояли.
Видно, что украинцы очень сильно накручены, много нарушений, которых можно было избежать, явно сказывается накачка. Наши вышли немного в иной манере, когда главное — добиться победы, не обращать внимания на внешние политические факторы.
Теперь про политику. Спорта без политики не бывает. Это было и в моё время, когда перед Олимпиадой нас вызвали в ЦК Партии, потом повели в Мавзолей к дедушке Ленину, а сейчас вот принимает эти дикие формы, когда трибуна скачет и орёт что-то про москалей. Да пусть орёт, когда и я играл, мы были для киевлян москалями. Для меня украинцы — это те ребята, с которыми я играл, Мунтян, Рудаков, Веремеев и Онищенко, а не эти, которые скачут. Не слышат нас, не говорят по-русски — переживём. А время пройдёт, сами всё поймут», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
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