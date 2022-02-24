Мини-футбольный клуб «Спартак» объявил о прекращении своего существования

Московский мини-футбольный клуб «Спартак» объявил о снятии с розыгрыша высшей лиги чемпионата России и прекращении своего существования.
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«Дабы исключить спекуляции на этом событии, считаем важным сообщить, что руководство клуба до последнего дня искало все возможности для сохранения клуба. И возможность сохранить клуб была.
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Да, клуб последние два месяца испытывал определённые финансовые затруднения, которые в том числе отражались на задержках заработных плат футболистов. Клуб имел задолженности перед игроками за 2 последние месяца. 18 февраля игроки приняли совместное решение не лететь в Сургут на игру с «Факелом», хотя клуб был готов найти деньги на перелёт и проживание игроков.
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В последний день работы трансферного окна руководство нашло возможность продолжать финансировать выступление команды, но, связавшись с офисом Ассоциации мини-футбола России, мы от них узнали, что группа игроков «Спартака» написала личные заявления и сменила команды, перейдя в станы конкурентов. Ещё вчера игроки были проинформированы, что клуб получил гарантии по финансам и ожидает технически прихода средств на счета. Этого оказалось недостаточно. Сама федерация мини-футбола, похоже, тоже оказалась не заинтересованной в сохранении одного из клубов и даже не проинформировала «Спартак» о фактах полученных заявлений, а также способствовала уходу из нашего клуба ряда футболистов.
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В сложившейся ситуации мы не видим смысла продолжать тратить деньги на содержание мини-футбольного клуба, который оказался никому не нужным. Ни футболистам, ни ассоциации мини-футбола», — говорится в официальном заявлении МФК «Спартак» на странице клуба «ВКонтакте».
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