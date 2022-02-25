Определились все четвертьфинальные пары турнира по снукеру European Masters

На престижном турнире по снукеру European определились все четвертьфинальные пары.

В четвертьфинале сыграют:

Грэм Дотт — Райан Дэй

Фань Чжэнъи — Дэвид Гилберт

Ронни О’Салливан — Том Форд

Лян Веньбо — Энтон Макгилл

Все четвертьфинальные матчи турнира пройдут 25 февраля.

Ранее с турнира сенсационно вылетел Марк Селби, который является действующим победителем турнира. 38-летний британец, возглавляющий мировой рейтинг, уступил ирландцу Джордану Брауну в матче 1/32 финала. Селби является 4-кратным чемпионом мира (2014, 2016, 2017, 2021), а также 3-кратным чемпионом Masters (2008, 2010, 2013)

На стадии 1/8 финала турнира вылетел ещё один известный снукерист — Нил Робертсон.