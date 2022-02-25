Определились все четвертьфинальные пары турнира по снукеру European Masters
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На престижном турнире по снукеру European определились все четвертьфинальные пары.
В четвертьфинале сыграют:
Грэм Дотт — Райан Дэй
Фань Чжэнъи — Дэвид Гилберт
Ронни О’Салливан — Том Форд
Лян Веньбо — Энтон Макгилл
Все четвертьфинальные матчи турнира пройдут 25 февраля.
Ранее с турнира сенсационно вылетел Марк Селби, который является действующим победителем турнира. 38-летний британец, возглавляющий мировой рейтинг, уступил ирландцу Джордану Брауну в матче 1/32 финала. Селби является 4-кратным чемпионом мира (2014, 2016, 2017, 2021), а также 3-кратным чемпионом Masters (2008, 2010, 2013)
На стадии 1/8 финала турнира вылетел ещё один известный снукерист — Нил Робертсон.
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