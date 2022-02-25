Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Определились все четвертьфинальные пары турнира по снукеру European Masters

Определились все четвертьфинальные пары турнира по снукеру European Masters
Комментарии

На престижном турнире по снукеру European определились все четвертьфинальные пары.

В четвертьфинале сыграют:

Грэм Дотт — Райан Дэй
Фань Чжэнъи — Дэвид Гилберт
Ронни О’Салливан — Том Форд
Лян Веньбо — Энтон Макгилл

Все четвертьфинальные матчи турнира пройдут 25 февраля.

Ранее с турнира сенсационно вылетел Марк Селби, который является действующим победителем турнира. 38-летний британец, возглавляющий мировой рейтинг, уступил ирландцу Джордану Брауну в матче 1/32 финала. Селби является 4-кратным чемпионом мира (2014, 2016, 2017, 2021), а также 3-кратным чемпионом Masters (2008, 2010, 2013)
На стадии 1/8 финала турнира вылетел ещё один известный снукерист — Нил Робертсон.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022