Сергей Карякин высказался о конфликте России и Украины

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказал свою позицию о военном конфликте России и Украины. Карякин родился в Крыму и стал гражданином России только в 2009 году.

«Всегда тяжело, когда воюют братские народы и гибнут люди. Я против войн и любого насилия. Но «нет войне» сейчас пишут люди, которые 8 лет цинично не замечали войну против русских на Донбассе, массовые убийства в Киеве, Мариуполе и других городах. Теракты в Донецке. Бомбежку ЛДНР (в том числе авиацией!), сопровождавшуюся огромным разрушением социальных объектов и массовой гибелью мирных жителей. Убийства журналистов. Сжигание мирных людей в Одессе. Цинизм в том, что прошло 8 лет, а виновных даже не пытаются искать! Молчали, когда в Украине ветеранам не давали мирно выйти на парад Победы, уничтожали советские памятники, запретили советскую символику, избивали людей за ношение Георгиевской ленточки. Как построили в прямом смысле фашистское государство, прославляющее Бандеру, который воевал на стороне Гитлера, и в котором националисты без стеснения носят свастику.

Даже неудобно писать про такие «мелочи», как подрыв ЛЭП, распределяющей электричество в Крым, отрезание Крыма от воды. И много-много чего ещё.

Все эти преступления на совести киевской власти, либо произошли с их молчаливого согласия. Одно лишь перечисление их зверств «достойно» отдельной книги. К сожалению, власть на Украине после вооруженного переворота 2013-14 годов одна хуже другой.

Я разделяю украинское государство и украинский народ. У меня много друзей из Украины, и я желаю, чтобы пострадало как можно меньше мирного населения. Но в тоже время виновные в многочисленных преступлениях должны быть наказаны. Все мы хотим мира, однако, кто сказал, что добро не должно быть с кулаками?

Украинское государство имело возможность мирно урегулировать конфликт практически до конца. Но, увы, у них были другие задачи. Заручившись поддержкой коллективного Запада, власть (не обычные люди) хотела только войны. В связи с этим, Донбасс и весь ЛДНР были вынуждены терпеть бомбежки и затяжную войну целых 8(!) лет.

Что тут скажешь, при таком военном подходе Россия не могла не вмешаться и не защитить мирных жителей ЛДНР, которые виноваты только в том, что просто хотят мира…» — написал Карякин на своей странице в «Твиттере».