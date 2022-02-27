Ронни О’Салливан встретится с Фань Чжэнъи в финале турнира по снукеру European Masters

На престижном турнире по снукеру European определились все финалисты.

Так, в решающем матче турнира Ронни О’Салливан встретится с Фань Чжэнъи.

Напомним, в полуфинале турнира Ронни О’Салливан обыграл Лян Веньбо. Фань Чжэнъи, в свою очередь, победил Грэма Дотти.

Финальный матч турнира состоится 27 марта.

Напомним, ранее с турнира сенсационно вылетел Марк Селби, который является действующим победителем турнира. Британец, который возглавляет мировой рейтинг, проиграл представителю Ирландии Джордану Брауну в матче 1/32 финала. Селби является 4-кратным чемпионом мира (2014, 2016, 2017, 2021), а также 3-кратным чемпионом Masters (2008, 2010, 2013).

На стадии 1/8 финала турнира вылетел ещё один известный снукерист — Нил Робертсон.