Ронни О’Салливан встретится с Фань Чжэнъи в финале турнира по снукеру European Masters
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На престижном турнире по снукеру European определились все финалисты.
Так, в решающем матче турнира Ронни О’Салливан встретится с Фань Чжэнъи.
Напомним, в полуфинале турнира Ронни О’Салливан обыграл Лян Веньбо. Фань Чжэнъи, в свою очередь, победил Грэма Дотти.
Финальный матч турнира состоится 27 марта.
Напомним, ранее с турнира сенсационно вылетел Марк Селби, который является действующим победителем турнира. Британец, который возглавляет мировой рейтинг, проиграл представителю Ирландии Джордану Брауну в матче 1/32 финала. Селби является 4-кратным чемпионом мира (2014, 2016, 2017, 2021), а также 3-кратным чемпионом Masters (2008, 2010, 2013).
На стадии 1/8 финала турнира вылетел ещё один известный снукерист — Нил Робертсон.
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