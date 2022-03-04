Чемпионат мира по шорт-треку перенесён на апрель

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о переносе чемпионата мира по шорт-треку, который должен пройти в Монреале (Канада). Соревнования должны были состояться в марте, но их перенесли на апрель.



Данное решение связано с пандемией коронавируса и ситуацией на Украине после начала российской спецоперации.



Теперь планируется, что чемпионат мира будет проходить с 8 по 10 апреля. Российские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях. Аналогичный запрет действует и для представителей Беларуси. Никто из них не сможет выступить даже в нейтральном статусе.

Напомним, российским спортсменам запрещено выступать практически на всех международных соревнованиях. Санкции затронули фактически все виды спорта, включая футбол и хоккей.