Российский велогонщик Павел Сиваков из-за ситуации с Украиной официально стал французом

Российский велогонщик Павел Сиваков, родившийся в Италии, отныне будет выступать под французской гоночной лицензией. Об этом сообщается на сайте команды Grenadiers, за которую выступает Сиваков.
Гонщик дал понять, что сменил гражданство из-за военной спецоперации России на Украине.
«Я родился в Италии и переехал во Францию, когда мне был год. Франция — это место, где я вырос и получил образование и где я влюбился в велоспорт, что привело меня в гонки. Это словно мой дом.
Я давно хотел стать гражданином Франции и подал запрос в UCI, но, учитывая то, что сейчас происходит на Украине, я хотел ускорить процесс», — сказал гонщик.
Ранее Сиваков заявлял, что у него нет планов менять спортивное гражданство.
«Был вопрос о смене гражданства. Я задумывался, что лучше для моей карьеры. Инфраструктура сборной Франции намного лучше, чем у сборной России. Это очевидно. Я ещё думал: а быть французским спортсменом лучше, чем русским? Просто чтобы ещё спонсоры приходили. По сути, понимаю, что это неважно. Мне что французский флаг, что российский, я всё равно Павел Сиваков. Но не представляю себя с французским флагом. Сейчас уже о смене гражданства не задумываюсь», — в частности, говорил он в 2021 году.
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