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Дик Мюир — об отстранении сборной России по регби: игроки разочарованы

Дик Мюир — об отстранении сборной России по регби: игроки разочарованы
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Главный тренер сборной России по регби Дик Мюир высказался о ситуации, в которую попала команда в связи с отстранением от международных соревнований.

«Я опустошён. Мы собирались играть матчи чемпионата Европы. Все игроки очень разочарованы, они приложили много усилий, усердно тренировались. Мы честно верили, что сборная России способна обыграть Грузию впервые за 29 лет.

Многие не понимают, о чём эта военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»). Это политика, а не обычные люди. У многих есть родственники по обе стороны конфликта.

В Турции на сборе рядом с нами были и украинские команды, мы делили с ними одну столовую — и это был зал, полный весёлых регбистов. Без всякой вражды», — приводит слова Мюира rugger.info.

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Теги Другие Регби •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: Rugger.info

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