Семикратный чемпион Супербоула Брэди объявил о возобновлении карьеры

Легендарный игрок в американский футбол Том Брэди объявил, что возобновляет карьеру. 44-летний спортсмен проведёт 23-й сезон в лиге НФЛ.



«За последние два месяца я осознал, что моё место всё ещё на поле, а не на трибунах. Время находиться на трибунах ещё придёт. Но не прямо сейчас.



Я люблю свою команду, свою семью, которая меня поддерживает. Они делают для меня это возможным.



Я возвращаюсь, чтобы провести 23-й сезон в НФЛ в «Тампе». У меня остались незавершённые дела», — написал в своём «твиттере» Брэди.



За карьеру Брэди пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона. Последние два сезона он провёл в «Тампа-Бэй», а с 2000 по 2019 год выступал за клуб «Нью-Инглэнд Пэтриотс».