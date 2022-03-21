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Президент ФИДЕ Дворкович отказался комментировать шестимесячную дисквалификацию Карякина

Президент ФИДЕ Дворкович отказался комментировать шестимесячную дисквалификацию Карякина
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович не стал комментировать то, что российский гроссмейстер Сергей Карякин получил шестимесячную дисквалификацию от организации.

«Ничего не комментирую», — сказал Аркадий Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее высказывания Карякина привлекли внимание комитета по этике ФИДЕ. Гроссмейстер поддержал действия российских властей, объявивших о начале военной спецоперации на Донбассе. Комиссия рассматривала и дело российского гроссмейстера Сергея Шипова, который также выступил с поддержкой политики Москвы. Его ФИДЕ отстранять не стала.

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