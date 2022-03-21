Президент ФИДЕ Дворкович отказался комментировать шестимесячную дисквалификацию Карякина

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович не стал комментировать то, что российский гроссмейстер Сергей Карякин получил шестимесячную дисквалификацию от организации.

«Ничего не комментирую», — сказал Аркадий Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее высказывания Карякина привлекли внимание комитета по этике ФИДЕ. Гроссмейстер поддержал действия российских властей, объявивших о начале военной спецоперации на Донбассе. Комиссия рассматривала и дело российского гроссмейстера Сергея Шипова, который также выступил с поддержкой политики Москвы. Его ФИДЕ отстранять не стала.

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