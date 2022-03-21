Сборная Франции по регби стала обладателем Кубка шести наций 2022 года. В матче заключительного тура французы обыграли команду Англии.

Встреча прошла в Париже на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 25:13 в пользу хозяев. Победу команде Фабьена Галтье принесли попытки Фику, Кро и Дюпона, а также две точные реализации и два штрафных в исполнении Жамине.

Таким образом, Франция выиграла Кубок шести наций, а вместе с ним получила и дополнительный приз — «Большой шлем», который вручается за победы во всех матчах сезона.

Стоит отметить, что для французской команды эта победа стала первой за 12 лет. В последний раз «трёхцветные» побеждали в 2010 году, а всего на их счету 18 титулов в этом турнире.

Франция — Англия — 25:13 (18:6).

Попытки: Фику (15), Кро (40), Дюпон (61) – Стюарт (48).

Реализации: Жамине (40, 62) — нет.

Штрафные: Жамине (8, 24) – Смит (20, 32).