Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Белогорье» и вышли на второе место в Суперлиге

Волейболисты московского «Динамо» в перенесённом матче 14-го тура Суперлиги на своей площадке на тай-брейке обыграли белгородское «Белогорье» со счётом 3:2 (17:25, 25:18, 27:29, 25:18, 15:12).
Самым результативным в составе «Динамо» стал Цветан Соколов, набравший 23 очка. У «Белогорья» лучшим оказался Аль_Хачдади Мохамед, принесший команде 26 очков.
«Динамо» одержало 18-ю победу и с 50 очками в активе вышло на второе место в турнирной таблице. У «Белогорья» 38 очков и шестое место.
В следующем матче 26 марта «Динамо» примет «Югру-Самотлор» из Нижневартовска. «Белогорье» 27 марта примет казанский «Зенит».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Перенесённый матч 14-го тура
«Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород) – 3:2 (17:25, 25:18, 27:29, 25:18, 15:12).
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