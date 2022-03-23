Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Белогорье» и вышли на второе место в Суперлиге

Волейболисты московского «Динамо» в перенесённом матче 14-го тура Суперлиги на своей площадке на тай-брейке обыграли белгородское «Белогорье» со счётом 3:2 (17:25, 25:18, 27:29, 25:18, 15:12).

Самым результативным в составе «Динамо» стал Цветан Соколов, набравший 23 очка. У «Белогорья» лучшим оказался Аль_Хачдади Мохамед, принесший команде 26 очков.

«Динамо» одержало 18-ю победу и с 50 очками в активе вышло на второе место в турнирной таблице. У «Белогорья» 38 очков и шестое место.

В следующем матче 26 марта «Динамо» примет «Югру-Самотлор» из Нижневартовска. «Белогорье» 27 марта примет казанский «Зенит».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Перенесённый матч 14-го тура

«Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород) – 3:2 (17:25, 25:18, 27:29, 25:18, 15:12).