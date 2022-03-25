«Динамо-ЛО» обыграло «Газпром-Югру» в волейбольной Суперлиге

23-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги начался с матча между командами «Газпром-Югра» и «Динамо-ЛО». Волейболисты из Ленинградской области одержали победу со счётом 3:1 (25:16, 20:25, 25:21, 25:20).

Самым результативным в составе гостей стал Сергей Пирайнен, принёсший «Динамо-ЛО» 19 очков (из них 4 эйса). 17 баллов на счету Дениса Бирюкова. Лучшим в югорской команде стал Никита Алексеев, набравший 20 очков.

«Динамо-ЛО» одержало 15-ю победу и занимает пятое место в турнирной таблице, «Газпром-Югра» располагается на 12-й позиции.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 23-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 1:3 (16:25, 25:20, 21:25, 20:25)