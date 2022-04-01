«Уралочка-НТМК» и «Протон» одержали победы в матчах волейбольной Суперлиги

Завершились два матча 25-го тура предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги.

Саратовский «Протон» на выезде одержал победу над краснодарским «Динамо» со счётом 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 25:19). А «Уралочка-НТМК» в гостях взяла верх над «Липецком» — 3:0 (25:13, 25:11, 25:14).

«Уралочка» одержала 16-ю победу и занимает пятое место в турнирной таблице, «Протон» с 15 победами располагается на шестой позиции. Краснодарское «Динамо» с 10 победами и 30 очками замыкает зону плей-офф. В активе «Липецка» 6 побед, 18 очков и 12-е место.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 25-й тур

«Динамо» (Краснодар) – «Протон» (Саратов) — 1:3 (19:25, 25:22, 23:25, 19:25).

«Липецк» (Липецкая обл.) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — 0:3 (13:25, 11:25, 14:25).