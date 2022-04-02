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Волейболистки «Динамо» обыграли «Тулицу» в Суперлиге

Волейболистки «Динамо» обыграли «Тулицу» в Суперлиге
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Игровой день в женской волейбольной Суперлиге завершился матчами в Туле и Подмосковье. Московское «Динамо» на выезде обыграло «Тулицу» со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 25:15). Бело-голубые одержали 21-ю победу и закрепились на промежуточном втором месте в турнирной таблице. «Тулица» с 18 победами – четвёртая.

«Динамо-Метар» одержало восьмую победу в сезоне, в гостях оказавшись сильнее главного аутсайдера чемпионата России «Заречья-Одинцово» — 3:1 (25:22, 25:20, 17:25, 26:24).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 25-й тур

«Тулица» (Тульская обл.) – «Динамо» (Москва) — 0:3 (21:25, 15:25, 15:25).

«Заречье-Одинцово» (Московская обл.) – «Динамо-Метар» (Челябинск) — 1:3 (22:25, 20:25, 25:17, 24:26).

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