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Валлийский снукерист стал самым молодым победителем матча чемпионата мира в истории

Валлийский снукерист стал самым молодым победителем матча чемпионата мира в истории
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15-летний снукерист из Уэльса Лиам Дэвис стал самым молодым победителем матча чемпионата мира, обыграв Аарона Хилла со счётом 6:4 в первом отборочном раунде на турнире в Шеффилде.

Лиаму Дэвису на момент проведения матча было 15 лет и 277 дней, и он побил рекорд, установленный в 2020 году Беном Мертенсом, который был всего на два дня старше, когда обыграл Джеймса Кэхилла.

Дэвис — один из 16 любителей, получивших место в отборочных раундах от WPBSA. Ранее ему удалось дойти до полуфинала юниорского чемпионата WSF.

«Выиграть матч на турнире против профессионала — это много значит для меня. Этот турнир добавляет дополнительного давления, игроки ошибаются на шарах, на которых обычно не ошибаются ни на одном другом турнире. Я чувствовал это на протяжении всего матча, но был счастлив сделать хороший брейк в последнем фрейме, чтобы выиграть его», — сказал Дэвис в интервью WST.

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