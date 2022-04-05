«Минчанка» обыграла «Заречье-Одинцово» в волейбольной Суперлиге

В перенесённом матче 17-го тура открытого чемпионата России среди женских команд Суперлиги волейболистки белорусской «Минчанки» на своей площадке уверенно обыграли подмосковное «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:14, 25:16, 25:15).
«Минчанка» одержала шестую победу в сезоне и занимает 12-е место в турнирной таблице, уступая одно очко нижегородской «Спарте». «Заречье-Одинцово» с тремя победами располагается на последнем, 14-м месте.
В матче заключительного 26-го тура предварительного этапа чемпионата России «Минчанка» 9 апреля примет на своей площадке «Липецк», «Заречье-Одинцово» в тот же день на выезде встретится с калининградским «Локомотивом».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. Перенесённый матч 17-го тура
«Минчанка» (Беларусь) – «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) — 3:0 (25:14, 25:16, 25:15).
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