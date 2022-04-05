Китайского снукериста отстранили от Мирового тура после признания в избиении женщины

Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) официально подтвердила, что китайский игрок Лян Веньбо отстранён от участия в турнирах World Snooker Tour. Решение было принято сразу после судебного разбирательства, в ходе которого Веньбо признался в нападении на женщину.

Напомним, 1 апреля китайский снукерист получил 12-месячное наказание без направления в тюрьму и штраф за «преднамеренное нападение на женщину» в Шеффилде в июле 2021 года. В распоряжение следствия попало видео, на котором Веньбо тащил женщину по полу, бил её кулаками и пинал.

«Решение отстранить игрока с немедленным вступлением в силу не принято легкомысленно. Из-за насильственного и преступного характера этого правонарушения я пришёл к выводу, что это единственное надлежащее действие, которое необходимо предпринять до завершения формального дисциплинарного процесса», — приводит слова председателя ассоциации Джейсона Фергюсона Eurosport.uk.

Лян планировал сыграть в квалификации чемпионата мира, которая начинается в Шеффилде 4 апреля. Его дисквалификация будет действовать до завершения слушания или слушаний и вынесения решения по этому вопросу. Веньбо имеет право обжаловать это решение.