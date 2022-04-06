«Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» в волейбольной Суперлиге

В перенесённом матче 17-го тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги волейболистки калининградского «Локомотива» нанесли поражение «Уралочке-НТМК» из Свердловской области со счётом 3:0 (25:22, 25:13, 25:15).
«Локомотив» одержал 21-ю победу на турнире и занимает третье место, уступая московскому «Динамо» 6 очков при равенстве выигранных матчей. «Уралочка-НТМК» с 16 победами располагается на пятой позиции.
В заключительном, 26-м туре предварительного этапа чемпионата России 9 апреля «Локомотив» примет «Заречье-Одинцово», а «Уралочка» на следующий день дома сыграет с «Енисеем».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. Перенесённый матч 17-го тура
«Локомотив» (Калининградская обл.) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — 3:0 (25:22, 25:13, 25:15).
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