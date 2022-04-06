«Урал» на тай-брейке обыграл АСК в волейбольной Суперлиге
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В перенесённом матче 14-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги волейболисты уфимского «Урала» в гостях на тай-брейке обыграли нижегородский АСК со счётом 3:2 (21:25, 25:19, 25:19, 22:25, 15:10).
«Урал» одержал пятую победу в чемпионате России и занимает 13-е место в турнирной таблице Суперлиги, АСК с восемью победами располагается на 10-й позиции, замыкая зону плей-офф.
10 апреля в матче 25-го тура АСК примет на своей площадке кемеровский «Кузбасс», а «Урал» на выезде сыграет с лидером соревнований казанским «Зенитом».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. Перенесённый матч 14-го тура
АСК (Нижний Новгород) – «Урал» (Уфа) — 2:3 (25:21, 19:25, 19:25, 25:22, 10:15).
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