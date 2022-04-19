Российская гольфистка сфотографировалась в одном лифте с Месси и Неймаром

17-летняя российская гольфистка Марта Сильченко сделала совместную фотографию с футболистами «ПСЖ» Лионелем Месси, Неймаром, Серхио Рамосом, Килианом Мбаппе и Маркиньосом во время своего пребывания в парижском отеле.

Футболисты отправлялись на домашний матч против «Марселя» в рамках французского чемпионата, в котором «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:1. Голами со стороны «парижан» отметились представленные на фото Неймар и Мбаппе.

«Необычный день в тренажёрном зале. Только что проехалась в лифте с лучшими футболистами мира», – написала спортсменка в социальных сетях.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРТЫ СИЛЬЧЕНКО

Фото, набравшее на данный момент уже более 120 тысяч лайков, в считанные часы стало вирусным и попало во многие футбольные ресурсы.