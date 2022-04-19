Российская гольфистка сфотографировалась в одном лифте с Месси и Неймаром
Поделиться
17-летняя российская гольфистка Марта Сильченко сделала совместную фотографию с футболистами «ПСЖ» Лионелем Месси, Неймаром, Серхио Рамосом, Килианом Мбаппе и Маркиньосом во время своего пребывания в парижском отеле.
Футболисты отправлялись на домашний матч против «Марселя» в рамках французского чемпионата, в котором «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:1. Голами со стороны «парижан» отметились представленные на фото Неймар и Мбаппе.
«Необычный день в тренажёрном зале. Только что проехалась в лифте с лучшими футболистами мира», – написала спортсменка в социальных сетях.
ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРТЫ СИЛЬЧЕНКО
Фото, набравшее на данный момент уже более 120 тысяч лайков, в считанные часы стало вирусным и попало во многие футбольные ресурсы.
Комментарии
- 19 апреля 2022
-
15:06
-
13:43
-
12:20
-
11:49
-
00:57
-
00:20
-
00:07
- 18 апреля 2022
-
23:53
-
22:23
-
12:35
-
12:29
-
11:30
-
10:55
-
10:02
-
09:48
-
09:47
-
01:06
- 17 апреля 2022
-
22:59
-
22:47
-
22:43
-
21:52
-
21:02
-
20:42
-
19:26
-
17:57
-
16:20
-
16:13
-
15:49
-
15:31
-
14:38
-
14:08
-
10:26
-
09:59
-
01:03
- 16 апреля 2022
-
23:59
Партнерский контент