«Газпром-Югра» и «Тюмень» сравняли счёт в четвертьфинальных сериях ЧР по мини-футболу

Завершились вторые четвертьфинальные матчи чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. «Газпром-Югра» и «Тюмень» сравняли счёт в сериях с «Топредо» и КПРФ соответственно. «Синара» и «Норникель» одержали вторые победы.
Третьи матчи серий до трёх побед состоятся 2 мая.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Четвертьфинал. Вторые матчи
«Синара» (Екатеринбург) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 5:4 (2:1).
Голы: Герасимов, 11, Соколов, 16, 43, Турчин, 27 (а/г), Прудников, 28 – Москалёв, 9, Новик, 43, Ковтун, 45, Рубцов, 49.
Счёт в серии – 2-0.
«Норникель» — «Ухта» — 2:1 (1:1).
Голы: Габриэль, 25, Алибеков, 45 – Парадински, 23.
Счёт в серии – 2-0.
«Тюмень» — КПРФ (Москва) – 4:3 (2:1).
Голы: Батырев, 6, Милованов, 9, Карвалью, 40, Абрамович, 47 – Асадов, 25, 44, Педро, 49.
Счёт в серии – 1-1.
«Торпедо» (Нижегородская область) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 3:8 (1:3).
Голы: Зайцев, 7, Янник, 31, Аширов, 46 – Понкратов, 2, Карвалью, 4, 29, 35, Котляров, 15 (а/г), Виллиан, 37, 49, Купатадзе, 43.
Счёт в серии – 1-1.
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