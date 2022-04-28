«Газпром-Югра» и «Тюмень» сравняли счёт в четвертьфинальных сериях ЧР по мини-футболу

Завершились вторые четвертьфинальные матчи чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. «Газпром-Югра» и «Тюмень» сравняли счёт в сериях с «Топредо» и КПРФ соответственно. «Синара» и «Норникель» одержали вторые победы.



Третьи матчи серий до трёх побед состоятся 2 мая.



Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Четвертьфинал. Вторые матчи



«Синара» (Екатеринбург) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 5:4 (2:1).

Голы: Герасимов, 11, Соколов, 16, 43, Турчин, 27 (а/г), Прудников, 28 – Москалёв, 9, Новик, 43, Ковтун, 45, Рубцов, 49.

Счёт в серии – 2-0.

«Норникель» — «Ухта» — 2:1 (1:1).

Голы: Габриэль, 25, Алибеков, 45 – Парадински, 23.

Счёт в серии – 2-0.



«Тюмень» — КПРФ (Москва) – 4:3 (2:1).

Голы: Батырев, 6, Милованов, 9, Карвалью, 40, Абрамович, 47 – Асадов, 25, 44, Педро, 49.

Счёт в серии – 1-1.



«Торпедо» (Нижегородская область) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 3:8 (1:3).

Голы: Зайцев, 7, Янник, 31, Аширов, 46 – Понкратов, 2, Карвалью, 4, 29, 35, Котляров, 15 (а/г), Виллиан, 37, 49, Купатадзе, 43.

Счёт в серии – 1-1.