Трёхкратный чемпион мира Денис Юсков завершил карьеру

Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков рассказал, что завершил карьеру.

«Да, я действительно завершил карьеру. По планам на будущее пока не могу сказать ничего определённого. Нахожусь в поиске. Есть дела срочного характера, которые пока не дают рассматривать что-то другое. По поводу возможного начала тренерской карьеры — всё будет зависеть от условий труда», — приводит слова Юскова «РИА Новости Спорт».

32-летний Денис Юсков является трёхкратным чемпионом мира на дистанции 1500 метров и трёхкратным обладателем Кубка мира на дистанции 1500 метров по сумме этапов. Спортсмен досрочно завершил сезон-2020/2021 из-за проблем с коленом, пропустил чемпионат мира и олимпийский сезон.

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