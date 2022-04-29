Наставник волейбольного «Протона» Юрий Маричев сурово наказан за оскорбительный жест

Главный тренер женского волейбольного клуба «Протон» Юрий Маричев получил серьёзное наказание за оскорбительный жест в четвертьфинале чемпионата России с калининградским «Локомотивом».
Первый матч серии состоялся ещё 14 апреля и завершился победой «Локомотива» со счётом 3:0. В дальнейшем калининградский клуб выиграл серию — 2-0, а «Протон» завершил сезон.
«За неспортивное поведение, выразившееся в демонстрации оскорбительных жестов во время матча 1/4 финала чемпионата России по волейболу среди женских команд между клубами «Локомотив» (Калининград) и «Протон» (Саратов), проходившего 14 апреля 2022 года, отстранить Маричева Ю.Н. от трёх очередных игр чемпионата России по волейболу 2023 года.
Дисквалифицировать Маричева Ю.Н. сроком на 2 года условно с момента нарушения», — говорится в решении, опубликованном на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Также Маричев предупреждён, что в случае повторного нарушения санкция автоматически перейдёт в безусловную, при этом новый срок, равный по длине первоначальному, будет добавлен к концу первой дисквалификации.
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