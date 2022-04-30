Гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся на две строчки в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся на две строчки в обновлённом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Теперь участник последнего матча за мировую шахматную корону с 2773 очками занимает седьмое место – лучшее среди россиян.

Россиянин Сергей Карякин (2747), отстранённый на полгода за публичную поддержку спецоперации на Украине, располагается на 17-й строчке. Александр Грищук (2742) занимает 19-е место. Всего в топ-30 входят семь шахматистов из России.

Лидерство в рейтинге сохраняет норвежец Магнус Карлсен (2864). Второе место занимает китаец Дин Лижэнь (2806), третьим идёт француз Алиреза Фируджа (2804).

Рейтинг ФИДЕ. 30 апреля



1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2864

2. Дин Лижэнь (Китай) – 2806

3. Алиреза Фируджа (Франция) – 2804

4. Фабиано Каруана (США) – 2786

5. Уэсли Со (США) – 2776

6. Рихард Раппорт (Венгрия) – 2776

7. Ян Непомнящий (Россия) – 2773

8. Хикару Накамура (США) – 2766

9. Левон Аронян (США) – 2765

10. Аниш Гири (Нидерланды) – 2761…

17. Сергей Карякин (Россия) – 2747…

19. Александр Грищук (Россия) – 2742…

21. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2729…

24. Никита Витюгов (Россия) – 2722…

29. Андрей Есипенко (Россия) – 2709

30. Евгений Томашевский (Россия) – 2708