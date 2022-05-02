Ронни О’Салливан обыгрывает Джадда Трампа после второй сессии финала ЧМ по снукеру
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Завершилась вторая сессия финального матча чемпионата мира по снукеру, проходящего в Шеффилде (Великобритания). Фаворит соревнований и шестикратный чемпион мира англичанин Ронни О’Салливан сошёлся с четвёртым номером рейтинга и победителем ЧМ 2019 года соотечественником Джаддом Трампом.
О’Салливан, как и в первой сессии, уступил в начале. Трамп практически сравнял счёт, однако затем Ронни уверенно ушёл в отрыв. Теперь О’Салливан лидирует со счётом 12:5.
Не обошлось и без инцидентов. По ходу сессии О’Салливан спровоцировал судью Оливера Мартила, сделавшего ему замечание после его удара, но отказавшегося объяснять причину, из-за чего завязался разговор. Это не понравилось Трампу, пожаловавшемуся на неуместную паузу.
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