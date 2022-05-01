Финал чемпионата мира по снукеру — 2022. Ронни О'Салливан просто уничтожит соперника? LIVE

Великий британец сметает всех на своём пути и планирует забрать седьмой титул!

В воскресенье, 1 мая, в театре «Крусибл» стартовал грандиозный финал чемпионата мира — 2022 по снукеру. В заключительном матче турнира, который будет проходить в течение двух дней, сошлись шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан и Джадд Трамп, также добывавший звание лучшего игрока планеты, но лишь один раз. «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию решающих сессий противостояния.

Начало второй игровой сессии — в 21:00 по московскому времени.