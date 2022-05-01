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Чемпионат мира по снукеру — 2022, онлайн-трансляция грандиозного финала Ронни О'Салливан — Джадд Трамп, 1 мая

Финал чемпионата мира по снукеру — 2022. Ронни О'Салливан просто уничтожит соперника? LIVE
Василий Легейдо Татьяна Постникова
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ЧМ-2022 по снукеру, Ронни О'Салливан
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Великий британец сметает всех на своём пути и планирует забрать седьмой титул!

В воскресенье, 1 мая, в театре «Крусибл» стартовал грандиозный финал чемпионата мира — 2022 по снукеру. В заключительном матче турнира, который будет проходить в течение двух дней, сошлись шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан и Джадд Трамп, также добывавший звание лучшего игрока планеты, но лишь один раз. «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию решающих сессий противостояния.

Начало второй игровой сессии — в 21:00 по московскому времени.

Live Татьяна Постникова

Первая сессия финала подошла к концу буквально несколько минут назад. Ронни О'Салливан ведёт со счётом 5:3, но Джадд Трамп покидал зал со счастливой улыбкой. В какой-то момент показалось, что дело идёт к 1:7. Но Трамп взял себя в руки и не позволил случиться разгрому. Особенно ярким получился восьмой фрейм: в нём Ронни допустил несколько ошибок и даже поспорил с судьёй, а Джадд воспользовался предоставленным ему шансом.

18:17 Татьяна Постникова

На чемпионате мира у игроков нет времени на отдых. Буквально вчера Ронни и Джадд прорвались в финал, причём Трамп, конечно, потратил на свой полуфинальный поединок куда больше моральных сил, ведь сражаться с Уильямсом ему пришлось до последнего 33-го фрейма. Ронни же обыграл Хиггинса куда спокойнее.

Ронни О'Салливан творит историю. Он снова вышел в финал чемпионата мира по снукеру! Ронни О'Салливан творит историю. Он снова вышел в финал чемпионата мира по снукеру!
18:15 Татьяна Постникова

Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию финала чемпионата мира по снукеру, в котором сошлись Ронни О'Салливан и Джадд Трамп. Вечер с вами проведут Василий Легейдо и Татьяна Постникова. Нас ждёт крайне увлекательное противостояние. Начало вечерней сессии — в 21:00 по московскому времени.

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