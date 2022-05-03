Московское «Динамо» обыграло «Динамо-Ак Барс» в 1-м матче серии за бронзу ЧР по волейболу

Волейболистки московского «Динамо» повели в серии за третье место чемпионата России среди команд Суперлиги. Столичная команда на выезде на тай-брейке обыграла казанское «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:2 (16:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:13).

Второй матч серии до трёх побед пройдёт завтра, 4 мая, в Казани.

Напомним, в регулярном чемпионате «Динамо-Ак Барс» заняло первое место, а московское «Динамо» — второе. Однако в полуфинальных сериях казанский клуб уступил «Уралочке-НТМК», а московское «Динамо» проиграло калининградскому «Локомотиву».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за третье место. Первый матч

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 2:3 (25:16, 23:25, 19:25, 25:23, 13:15).