Московское «Динамо» обыграло «Динамо-Ак Барс» в 1-м матче серии за бронзу ЧР по волейболу
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Волейболистки московского «Динамо» повели в серии за третье место чемпионата России среди команд Суперлиги. Столичная команда на выезде на тай-брейке обыграла казанское «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:2 (16:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:13).
Второй матч серии до трёх побед пройдёт завтра, 4 мая, в Казани.
Напомним, в регулярном чемпионате «Динамо-Ак Барс» заняло первое место, а московское «Динамо» — второе. Однако в полуфинальных сериях казанский клуб уступил «Уралочке-НТМК», а московское «Динамо» проиграло калининградскому «Локомотиву».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за третье место. Первый матч
«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 2:3 (25:16, 23:25, 19:25, 25:23, 13:15).
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