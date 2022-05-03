«Уралочка-НТМК» повела в финальной серии ЧР по волейболу с «Локомотивом»

Волейболистки «Уралочки-НТМК» повели в финале чемпионата России среди команд Суперлиги. Клуб из Свердловской области на выезде обыграл калининградский «Локомотив» со счётом 3:0 (26:24, 26:24, 28:26).

Второй матч финальной серии до трёх побед пройдёт завтра, 4 мая, в Калининграде.

Напомним, «Локомотив» стал третьим на предварительном этапе соревнований, а «Уралочка» заняла пятое место. Но сначала в четвертьфинале волейболистки Свердловской области обыграли «Тулицу», а затем в полуфинале оказались сильнее лидера регулярки — казанского «Динамо-Ак Барс».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Финал. Первый матч

«Локомотив» (Калининградская обл.) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — 0:3 (24:26, 24:26, 26:28).