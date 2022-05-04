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«Локомотив» сравнял счёт в финальной серии ЧР по волейболу с «Уралочкой-НТМК»

«Локомотив» сравнял счёт в финальной серии ЧР по волейболу с «Уралочкой-НТМК»
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Волейболистки «Локомотива» сравняли счёт в финальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги. Во втором матче на своей площадке «Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» со счётом 3:1 (25:22, 25:20, 24:26, 25:16).

Накануне в первом матче «Локомотив» уступил «Уралочке» в трёх партиях. Третий матч финальной серии до трёх побед пройдёт 8 мая в Нижнем Тагиле.

Напомним, «Локомотив» стал третьим на предварительном этапе соревнований, а «Уралочка» заняла пятое место. В четвертьфинале волейболистки Свердловской области обыграли «Тулицу», а затем в полуфинале оказались сильнее лидера регулярки — казанского «Динамо-Ак Барс». «Локомотив» оказался сильнее «Протона» и московского «Динамо».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Финал. Второй матч

«Локомотив» (Калининградская обл.) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — 3:1 (25:22, 25:20, 24:26, 25:16).

Счёт в серии – 1-1.

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