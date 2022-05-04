«Локомотив» сравнял счёт в финальной серии ЧР по волейболу с «Уралочкой-НТМК»

Волейболистки «Локомотива» сравняли счёт в финальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги. Во втором матче на своей площадке «Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» со счётом 3:1 (25:22, 25:20, 24:26, 25:16).
Накануне в первом матче «Локомотив» уступил «Уралочке» в трёх партиях. Третий матч финальной серии до трёх побед пройдёт 8 мая в Нижнем Тагиле.
Напомним, «Локомотив» стал третьим на предварительном этапе соревнований, а «Уралочка» заняла пятое место. В четвертьфинале волейболистки Свердловской области обыграли «Тулицу», а затем в полуфинале оказались сильнее лидера регулярки — казанского «Динамо-Ак Барс». «Локомотив» оказался сильнее «Протона» и московского «Динамо».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Финал. Второй матч
«Локомотив» (Калининградская обл.) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — 3:1 (25:22, 25:20, 24:26, 25:16).
Счёт в серии – 1-1.
- 4 мая 2022
-
22:05
-
21:25
-
17:31
-
16:46
-
15:50
-
15:15
-
14:32
-
14:06
-
13:44
-
13:17
-
12:51
-
11:42
-
11:35
-
11:12
-
08:33
-
07:36
-
00:31
-
00:22
-
00:06
- 3 мая 2022
-
22:45
-
22:23
-
22:09
-
21:48
-
19:39
-
17:58
-
17:41
-
17:22
-
14:45
-
14:35
-
13:40
-
12:47
-
12:28
-
11:22
-
11:14
-
11:05