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Определились все полуфиналисты женской гандбольной Суперлиги

Определились все полуфиналисты женской гандбольной Суперлиги
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Завершились четвертьфинальные матчи чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

В парах «Ростов-Дон» — «Динамо-Синара» и ЦСКА – «Университет» будущих полуфиналистов можно было назвать ещё после первых матчей, так как отыграть у лидеров отечественного гандбола отставание, превышающее 10 мячей, команды из Волгограда и Ижевска вряд ли смогли бы.

В полуфинальных матчах ЦСКА встретится со звенигородской «Звездой», а «Ростов-Дон» — с тольяттинской «Ладой».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
1/4 финала. Ответные матчи

«Ростов-Дон» — «Динамо-Синара» (Волгоград) — 36:25 (21:13).

По сумме двух матчей – 70:47.

ЦСКА (Москва) – «Университет» (Ижевск) — 30:17 (15:10).

По сумме двух матчей – 70:37.

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