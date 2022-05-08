Сербский специалист Зоран Терзич возглавил женскую сборную России по волейболу

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал, кто возглавит женскую сборную России.
«Зоран Терзич стал главным тренером женской сборной России по волейболу. Президиум также его утвердил. В этом году у нас будут сборы и турнир, в самом скором времени Зоран приступит к своей работе. Также скоро у нас будет такое серьёзное мероприятие, как Спартакиада. В зависимости от неё мы будем выстраивать график сборов. Место сборов также зависит от Спартакиады, будем подстраиваться под неё», — приводит слова Шевченко «РИА Новости Спорт».
Сербский специалист сменит на этом посту итальянца Серджо Бузато, под руководством которого команда дошла до 1/4 финала Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). Терзич с 2018 года возглавляет турецкий клуб «Фенербахче». В 2018 году он был признан тренером года по версии Европейской конфедерации волейбола (CEV).
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