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Сербский специалист Зоран Терзич возглавил женскую сборную России по волейболу

Сербский специалист Зоран Терзич возглавил женскую сборную России по волейболу
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Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал, кто возглавит женскую сборную России.

«Зоран Терзич стал главным тренером женской сборной России по волейболу. Президиум также его утвердил. В этом году у нас будут сборы и турнир, в самом скором времени Зоран приступит к своей работе. Также скоро у нас будет такое серьёзное мероприятие, как Спартакиада. В зависимости от неё мы будем выстраивать график сборов. Место сборов также зависит от Спартакиады, будем подстраиваться под неё», — приводит слова Шевченко «РИА Новости Спорт».

Сербский специалист сменит на этом посту итальянца Серджо Бузато, под руководством которого команда дошла до 1/4 финала Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). Терзич с 2018 года возглавляет турецкий клуб «Фенербахче». В 2018 году он был признан тренером года по версии Европейской конфедерации волейбола (CEV).

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