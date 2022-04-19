«Запретят иностранцев: в футболе всё рухнет, в волейболе — нет». Тетюхин — о ЧМ и санкциях

Сергей Тетюхин «делает» игру сборной России с лавки — он уже третий сезон генеральный менеджер сборной России. С 2019-го команда взяла Лигу наций и серебро Олимпиады в Токио.

В интервью «Чемпионату» Тетюхин рассказал о фаворитах плей-офф Суперлиги, российских талантах, конфликте Саммельвуо c «Зенитом» и отношении стран к санкциям.

«Спорт всегда объединял и будет объединять» — санкции, планы сборной

— С завершившейся регуляркой, Сергей Юрьевич. Но прежде — о волейболе в мире. Культура отмены России может коснуться не только настоящего и будущего, но заслуг прошлого, в том числе спортивных: олимпийского золота?

— Не могу представить, как это будет связано с прошлым. За какие огрехи? За то, что мы выиграли Олимпийские игры? Непонятно за что. Вроде нигде не наследили, не навредили. Поэтому всё по-честному. Думаю, претензий к нашей стране в этом плане не будет. Больше чем уверен, что не заберут что-то из прошлого.



Может поменяться что-то в будущем? Всё возможно. Как бы ни говорили, что спорт вне политики, всё [это] — полная ерунда. Это определённый рычаг для непорядочных стран и организаций, чтобы надавить на различные структуры, федерации, страны. Считаю, так это работает уже на протяжении многих-многих лет. Хотелось бы, чтобы это было вне политики, но, к сожалению, ситуация такова. Поэтому мы в ожидании: не знаем, что будет завтра, послезавтра.



Надеюсь, у Международной федерации, Олимпийского комитета — всех людей, кто связан и руководит в мире спортом — хватит определённого разума, чтобы попросту до конца не ломаться. Спорт всегда объединял и будет объединять, какие бы ни были катаклизмы в мире. Спорт всегда будет за дружбу, за процветание. Поэтому больше чем уверен, что справедливость восторжествует.



— Какой-то диалог с FIVB ведётся по восстановлению прав?

— Насколько я знаю, наша федерация подала в суд на Международную федерацию волейбола. Работают юристы. Потому что это отмена чемпионата мира, где потрачены колоссальные средства. В любом случае FIVB и Европейская федерация хорошо относились к нашей федерации волейбола. Большое представительство от страны всегда было. Поэтому Россию в плане волейбола любят и уважают. Никаких подлых вещей сборная не совершала. Взаимоотношения открыты, но есть определённое давление. И тут я хорошо понимаю FIVB: не всегда они могут поступить, как хотелось бы. Придёт время, когда они самостоятельно начнут принимать решения. Более чем уверен, что всё вернётся на свои места.

Тетюхин вместе с партнёрами после победы в Лондоне-2012 Фото: Getty Images

— Сколько это займёт времени? Олимпийский цикл?

— Не могу сказать. Непредсказуемо. Всё взаимосвязано с международной ситуацией, с этим конфликтом. Хотелось бы, чтобы хотя бы в следующем году могли участвовать: клубы в европейских турнирах и сборная — в международных соревнованиях.

— Ладно чиновники, а как волейбольное сообщество на ситуацию с отстранением смотрит? Есть поддержка от сборных, их генеральных менеджеров?

— Многие против того, что происходит. Не могу сказать, что все. Есть люди, которые выступают против этого. Но большинство считает это несправедливым. Что касается международных команд — сборных топ-уровня — они за то, чтобы сборная России участвовала в международных соревнованиях. И против того, что происходит.



— Бразилия, Франция, Сербия?

— У всех есть кто «за», кто «против». Ну, сербы, как и команда Бразилии — против. Кого-то назвать по имени сложно. Уверен, что большая часть за то, чтобы Россия принимала участие.



— Шахматы перешли в азиатскую лигу, футбол и биатлон изучают варианты. Какие альтернативы международным стартам планируются в волейболе?

— Сложно сказать, так как пока нет календаря. Идеи витают, но без конкретики. Но в ближайшее время они будут озвучены для болельщиков.

— После «Финала шести»?

— Да-да. В любом случае будем собираться сборной, планировать товарищеские турниры. Но пока это только в планах.



— Скажется ли это на престиже российского волейбола в будущем? Суперлига всегда была топовой, легионеры сюда стремились. Что будет после?

— Вряд ли что-то кардинально изменится в худшую сторону. Чемпионат развивается, никто не помешает ему в этом. Ребята растут, российская и советская школы волейбола очень популярны. Это большие плоды приносит. Ребята есть, и они будут расти до самого высокого уровня. Даже без легионеров это видно. Не думаю, что престиж сборной куда-то денется.

Сергей Тетюхин Фото: РИА Новости

«Никто принципиально не заставляет уезжать» — отношение стран и перенесённый из России ЧМ

— Обрисуйте ситуацию с легионерами. Они выполнят свои контракты?

— За всех не могу отвечать: разная ситуация и разные федерации своих стран. Международная федерация — пока что — не запретила участвовать в чемпионате России иностранцам. И очень надеюсь, что не запретит. Поэтому тут будет зависеть от индивидуального подхода. Российские клубы в любом случае выполнят перед иностранцем свои обязательства. Говорю за наш клуб: у нас марокканец и серб. Мы обязательств не снимаем, они с нами до конца. Мы обязуемся перед ними, какая бы ни была ситуация в стране. У нас есть определённый имидж, который бы мы не хотели испортить.



— Были звонки из-за рубежа? Требуют «вернуть» спортсменов?

— Нам никто не звонил. У нас играют в команде ребята из дружественных стран — Марокко, Сербия. Взаимоотношения расторгли с тренером-статистиком Емельяненко из Украины. Абсолютно безболезненно. Вопросов не было.



— Если и могут надавить, то федерации?

— Да-да. Польская, украинская федерации пресекли участие игроков в России. Хорват, по-моему, уехал по личным убеждениям. На поляков есть давление. Больше и нет. Мика (Кристенсон, игрок сборной США. — Прим. «Чемпионата») играет в Казани. Вопросов нет. Хочет продолжать. Особо никто принципиально не заставляет уезжать.

Туомас Саммельвуо (в центре) Фото: РИА Новости

— Какие издержки выплатит FIVB за несостоявшийся ЧМ? Какие это суммы?

— Не в курсе этих дел. Занимаются юристы. Не знаю о суммах, возмещениях. Я не буду фантазировать. Это руководство федерации. Наверное, будут какие-то возмещения за организацию. Это же колоссальные деньги. А Россия всегда делает на максимальном уровне.



— Россия попрощалась с Туомасом Саммельвуо? Или какое у него будущее? Очень тихо он ушёл.

— Пока не могу ответить насчёт Туомаса в сборной России. Официально не было информации от федерации. Когда она будет, тогда и можно отдельно подискутировать. А из Питера он ушёл или его «ушли», я не знаю. Насколько слышал, подписал контракт с польской лигой. Опять же у меня эта информация на уровне слухов. Судьба клубной работы Туомаса вроде бы такая. Проще спросить у него.

Мика Кристенсон Фото: Getty Images

— Кажется, микроклимат в питерском «Зените» не лучший. Может отразиться на сборной?

— Нет, не отразится. Я уверен. В сборной совсем другая атмосфера, я там не один год отработал. С атмосферой проблем не было — бойцовская. И ничего не поменяется. Что касается питерских, клубных отношений — их дело. За атмосферу не могу комментировать, их внутренняя кухня.

«В этом возрасте по психологической устойчивости на площадке сильнее, чем я» — сравнения Тетюхиных и новые лица в сборной

— Состав бы обновился к этому ЧМ? Или плюс-минус тот же, что на Олимпиаде, Евро-2020?

— Да, почти то же самое. Изменения точечные были бы. Есть ребята, на кого можно посмотреть в этом чемпионате. Кто-то подошёл бы из молодых — 100%, а костяк остался тем же самым.



— Михайлов неприкосновенен в диагонали?

— Пока Макса полноценно заменить некем. Уникальный человек.



— Будете рады, если обгонит вас по результатам, количеству Олимпиад и в целом по времени в волейболе?

— Я очень хочу, чтобы это произошло. У Макса для этого всё есть. Главное, без травм. Я буду не против, если перегонит.



— Вы говорили, что тоже участвуете в выборе состава для сборной. Иногда даже можете сорваться на матч Суперлиги, чтобы посмотреть на игрока. Было ли такое желание в этом сезоне?

— Ездил и поеду смотреть. Слежу за ребятами. Абаева, Фёдорова видел вживую. Перспективные ребята, будущее, поколение некст на многие-многие олимпийские циклы. Займут место в составе сборной России.



— А Павел Тетюхин?

— Думаю, тоже может подключиться к этим молодым ребятам при определённой работе. Они молодые, всё впереди. Они на правильном пути.

Павел Тетюхин (справа) Фото: РИА Новости

— Вы почти всю карьеру были с «Белогорьем». Есть давление на Павла из-за этого? Он тоже хочет стать легендой клуба?

— Паша — парень не по годам умный. Он всю ситуацию понимает и принимает. У него свой путь, он всегда об этом говорит: «Все сравнивают с тобой, но у меня своя дорога». Он нормально к этому относится.



— В чём он уже лучше вас?

— Думаю, в этом возрасте по психологической устойчивости на площадке сильнее, чем я. Многие технические моменты в этом возрасте я ещё не умел даже делать, которые он делает. Но самое главное – психология.



— Кажется, легионеры привносят чемпионату свежести и класса. С их уходом уровень может откатиться на пару лет?

— У нас только два легионера могут выступать за клуб, а не как в футболе, баскетболе: вот если там запретят играть иностранцам, всё рухнет. В волейболе такой ситуации нет. Кто-то играет с одним иностранцем, кто-то и вовсе без них. Думаю, катастрофического ничего не произойдёт. Понятно, что какое-то время будет нехватка отечественных спортсменов. Не всегда наши игроки могут закрыть позиции, на которые мы приглашаем иностранцев. Как правило, к нам едут ребята топ-уровня. Сразу перекрыть их уровень будет сложно. Но в ближайшие несколько лет молодёжь наберёт кондиции. В каких-то моментах мы потеряем в качестве волейбола, но это не катастрофа.

«Зенит-Казань» — фаворит чемпионата России по всем параметрам»

— Вы пришли в руководители, и за месяцы клуб расцвёл: с последнего места Суперлиги поднялся на шестое. Как?

— Вы мне дифирамбы, конечно, напели. Тут много факторов. Не думаю, что какой-то вклад огромный внесли. Не только я, но и моя команда работала. Это всё в одной комплектации прошлого руководства — укомплектовали неплохо, по-моему мнению. Понятно, что какой-то психологический момент поправили. Кажется, внутри коллектива спокойнее, есть замечательная атмосфера, которая толкает ребят ходить на площадку и получать от этого удовольствие. В этом моменте мы шаг сделали вместе. Определённо, для нас это и была цель — изменить атмосферу и настроение.



— За счёт психолога?

— Нет, у нас есть Борис Колчин, он с огромным опытом: отработал во многих командах, чемпионатах России и Италии. Поэтому он эту роль психолога и выполнял. Со стороны где-то мы помогаем общаться с ребятами, где-то лишний раз мы туда не лезем, потому что это, наверное, не нужно. Подключаемся, когда есть определённая необходимость. Но всё время показывать свою значимость — что мы руководители — часто собирать собрания, отрывать от игры — не наша методика. Есть тренер, которому мы доверяем. Мы только некоторые положительные моменты извне пытаемся решить для команды, чтобы было комфортно выходить на площадку и играть перед нашими болельщиками.

— Давайте о «Финале шести». Волков вышел на какой-то космический уровень, быстрый Мика, вечный Михайлов, лёгкий Федоров. Кажется, турнир без вариантов — за «Зенитом»?

— Сложно. Но в моём понимании они являются фаворитом чемпионата России по всем параметрам. Подбор игроков, форма и игра, которую демонстрируют. И Мика, и Дима Волков, у которого какой-то космический сезон получается в этом году. Максим Михайлов — человек, стабилизирующий игру команды. Алексей Вербов импонирует мне как тренер. Мы дружим много лет, играли вместе. Всегда преклонялся перед ним как игроком. Понятно, они фавориты. Загадывать сложно. Наша цель — попасть в финальную шестёрку. Пройти этап плей-офф. Это было бы замечательно.



— Эпичная пара «Белогорье» и «Кузбасс». Для фанатов это точно украшение апреля. А для вас — мучение?

— Замечательная команда, с которой мы только месяц назад статистику поправили — пять лет не могли их обыграть. Это случилось месяц назад. Проклятие сняли. Загадывать не буду, некрасиво. С симпатией отношусь к этой команде. Будем всё делать для того, чтобы в следующий этап плей-офф пройти.