Невероятный удар звезды НФЛ Брэди на поле для гольфа собрал миллионы просмотров
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В интернете популярность набирает видео невероятного удара звезды американского футбола Тома Брэди. Квотербек, выигравший Супербоул семь раз, сменил амплуа и начал играть в гольф. Одним из ударов он с огромного расстояния отправил шар прямо в лунку. Удар был записан с нескольких камер, его снял и дрон, сделавший эту попытку ещё более эффектной.
Удар звезды НФЛ Брэди на поле для гольфа стал вирусным:
Только в «Твиттере» видео удара посмотрели уже более 1,8 млн раз. При этом некоторые пользователи сомневаются в том, что видеоролик является реальным. Они подозревают, что имел место монтаж.
1 июня Брэди сыграет на турнире по гольфу в Лас-Вегасе (США). Помимо него, участие в соревнованиях примут и другие звёздные игроки НФЛ.
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