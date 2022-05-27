Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Невероятный удар звезды НФЛ Брэди на поле для гольфа собрал миллионы просмотров

Невероятный удар звезды НФЛ Брэди на поле для гольфа собрал миллионы просмотров
Комментарии

В интернете популярность набирает видео невероятного удара звезды американского футбола Тома Брэди. Квотербек, выигравший Супербоул семь раз, сменил амплуа и начал играть в гольф. Одним из ударов он с огромного расстояния отправил шар прямо в лунку. Удар был записан с нескольких камер, его снял и дрон, сделавший эту попытку ещё более эффектной.

Удар звезды НФЛ Брэди на поле для гольфа стал вирусным:

Только в «Твиттере» видео удара посмотрели уже более 1,8 млн раз. При этом некоторые пользователи сомневаются в том, что видеоролик является реальным. Они подозревают, что имел место монтаж.

1 июня Брэди сыграет на турнире по гольфу в Лас-Вегасе (США). Помимо него, участие в соревнованиях примут и другие звёздные игроки НФЛ.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022