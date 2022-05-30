Карполь считает правильным решение ВФВ дисквалифицировать тренера Воронкова на два года

Заслуженный тренер СССР и России по волейболу, старший тренер женского клуба «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга Николай Карполь прокомментировал решение дисквалифицировать тренера «Локомотива» Андрея Воронкова на два года.



«Спрашивайте человека, который принимал решение, правильно ли отстранён Воронков. С его стороны не было извинений? Правильно говорите. Это и поставлено в основную вину, что он не признал свою ошибку. Если бы было в меньшей мере, то было бы менее суровое наказание.



Поддерживаю ли я решение ВФВ? Федерация поступила правильно. Я не принимал участия в голосовании, хотя являюсь вице-президентом федерации, потому что это касалось и интересов «Уралочки», — сказал Карполь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.