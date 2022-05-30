Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карполь считает правильным решение ВФВ дисквалифицировать тренера Воронкова на два года

Карполь считает правильным решение ВФВ дисквалифицировать тренера Воронкова на два года
Комментарии

Заслуженный тренер СССР и России по волейболу, старший тренер женского клуба «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга Николай Карполь прокомментировал решение дисквалифицировать тренера «Локомотива» Андрея Воронкова на два года.

«Спрашивайте человека, который принимал решение, правильно ли отстранён Воронков. С его стороны не было извинений? Правильно говорите. Это и поставлено в основную вину, что он не признал свою ошибку. Если бы было в меньшей мере, то было бы менее суровое наказание.

Поддерживаю ли я решение ВФВ? Федерация поступила правильно. Я не принимал участия в голосовании, хотя являюсь вице-президентом федерации, потому что это касалось и интересов «Уралочки», — сказал Карполь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022