Алла Шишкина рассказала, когда решила завоевать золото ОИ, и показала фото

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина показала своё детское фото, рассказав, что была такой, когда начала мечтать о золоте Игр.
«Моя детская мечта сбылась! Удивительно, как маленький ребёнок может чётко понимать, чего он хочет и каких успехов способен добиться.
Как сейчас помню, в семь лет на экране ТВ я увидела Олимпийские игры в Атланте. Красивые девушки с яркими улыбками в сверкающих костюмах танцевали в воде. В эту секунду я поняла, что хочу так же, и сразу побежала к родителям.
Фото: Личный архив Аллы Шишкиной
Строгая папина фраза: «Ты уже много чем начинала заниматься и всё бросала. Если и в этот раз скажешь, что тебе тяжело, и решишь бросить — больше ничем, кроме учёбы, заниматься не будешь», — произвела на меня тогда сильное впечатление. После первых тренировок я поняла, что синхронное плавание — это моё. Жаловаться и ныть — не собиралась.
Когда ты ребёнок-спортсмен, соперничество начинается с самого раннего возраста: сначала внутри группы, потом на соревнованиях. В тот период я начала мечтать о том, что стану чемпионкой. А воспоминания об увиденной на экране ТВ Олимпиаде только подогревали эту мечту. В итоге всё получилось!
Я очень благодарна моим родителям за то, что они смогли услышать маленького ребёнка и доверились его внутренним ощущениям. Я поверила в себя, а они поверили в меня. И эта вера до сих пор помогает мне двигаться вперёд, только теперь на журналистском пути», — написала Шишкина в соцсетях.
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