Французский велогонщик возмутился, что Рафаэлю Надалю разрешают выступать на уколах

Французский велогонщик команды «Cofidis» Гийом Мартен высказался о победе испанского теннисиста Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» — 2022. Мартена возмутило то, что Надаль играл на турнире на уколах из-за хронической травмы стопы.

«То, что сделал Надаль, было бы невозможно в велоспорте, и я думаю, что это нормально. Если ты болен или травмирован, ты просто не принимаешь участие в соревнованиях, я считаю это здравым смыслом. Кроме того, инъекции не только оказывают лечебный эффект, но и, безусловно, могут повлиять на производительность, именно это сдерживает меня.

Если бы велогонщик сделал бы то же самое, хотя это уже запрещено, но, если бы даже запрета не было, все бы набросились на него, назвав его применяющим допинг. Вокруг нас такой культурный фон, такие клише связывают именно с велосипедным спортом. Одновременно с этим люди восхищаются Надалем, который может заходить далеко из-за боли. Такие люди слывут героями, но на самом деле они помогают себе веществами, чтобы убрать боль. А чемпионы велогонок безо всякой на то причины систематически обвиняются в употреблении допинга», — приводит слова L'Equipe.