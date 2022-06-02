Подозревали в допинге коллеги и экс-министр спорта. Надаль идёт за ТБШ с микротравмой

Испанец живёт с болями 20 лет, но побеждает

Наверное, на теле Рафы Надаля — даже если и попытаться — не найти места, которое не зацепили травмы. После 20 лет в про-туре можно сказать, что они и помешали испанцу собрать более внушительную коллекцию титулов и званий.

Даже на этом «Ролан Гаррос» гуру глины шёл третьим в списке претендентов на титул после Карлоса Алькараса и Новака Джоковича — опять же, в него не верили из-за травмы стопы, которая обострилась Мадриде, но неожиданно притупилась в Париже. Однако соперники выбыли, а Надаль — в гонке. Здесь король грунта летает по корту, заставляя экспертов и фанатов Новака вновь вопросительно разводить руками — как?!

Новак Джокович Фото: Ryan Pierse/Getty Image

На «суперсилу» Надаля быстро восстанавливаться намекали многие топы — пару дней назад после четырёхсетовика в 1/4 финала не выдержал и Джокович:



«Совсем не удивлён его физической формой. Это не впервой, когда Надаль получает травму и с трудом ходит, а через пару дней выходит и физически готов на 100%».

На Australian Open — 2022 Медведев озвучил вопрос, терзавший миллионы после фееричного камбэка испанца с 0-2 по партиям в финале. После двух проигранных сетов испанец закинулся магическими таблетками и воспарил. Уже у сетки во время рукопожатия Даниил спросил испанца: «Ты вообще устал?». Тут важен контекст — Рафа не играл практически полгода из-за травмы всё той же стопы, но взял самый невезучий для себя мэйджор на харде.



В Париже, да и практически всю жизнь, Надаль буквально молится на физио — Анхеля Руиса Которро. На кортах Филиппа Шатрие он уже обмолвился, что на «Мастерсе» в Мадриде был один, а здесь вся бригада в помощь, рядом и спец Рафаэль Маймо. «Он тот, кто помогает мне с травмами, когда я уже не вижу света. Он рядом и сопровождает меня на носилках в бассейн. Мы проводим вместе тысячу часов. Это не только профессиональная поддержка, но и личная. Он — друг», — не скупился на добрые слова Надаль.

Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Травма стопы — одна из многих в его «цветнике». Так что испанец не преувеличивает, когда говорит, что живёт с болью: микроразрыв мышцы брюшного пресса, разрывы мышцы бедра и сухожилия надколенника, воспаление сухожильной оболочки левого запястья, внутрисуставное тело в лодыжке, воспаление жировых тел в суставе, тендинит коленных суставов и вечные проблемы с воспалёнными мозолями, и из недавних — стрессовый перелом ребра на Индиан-Уэллсе.

Именно медицинская бригада испанца воскрешала Рафу даже после несовместимых с большим спортом травм. В начале карьеры ему намекали, что при тех нагрузках, что есть в теннисе, он не задержится. Но 20 лет спустя Надаль заходит на 22-й «Шлем». К сожалению, всё с той же проблемой.

Травме Надаля практически 20 лет: что его спасает?

Когда в 2004 году юный Надаль был готов покорить теннисный мир, он перегрузил левую ногу — образовалась трещина в ладьевидной кости.

Позже диагностировали синдром Мюллера-Вайсса — хроническое заболевание стопы, когда кость умирает от нехватки крови. Возникший из-за этого остеоартрит (повреждение хряща) мог покалечить карьеру испанца ещё на старте. Врачи обрушились на юнца с роковым вердиктом: ты больше никогда не будешь играть в теннис.

Ведь проблема оказалась очень серьёзной: кость — неоперабельна. Рафа был на грани срыва: в 19 лет хотел переключиться на гольф. «Я часами валялся на диване и смотрел в потолок, или сидел на полу в ванной, или на лестнице — и плакал. Я утратил вкус жизни», — писал испанец в автобиографии. Помогли та бригада и настрой дяди — Тони Надаля: он посвятил себя племяннику и вытащил из депрессии.

Рафаэль Надаль Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Эта травма вынудила Рафу взять самый продолжительный брейк в карьере: он не смог дебютировать на «Ролан Гаррос» в 2004-м и сыграть на Уимблдоне, не набрал очков и для квалификации на Олимпийские игры в Афинах в одиночке. Так что подключились спецы из Nike: они разработали более широкие и высокие кроссовки специально для Надаля. Однако стельки, которые носит испанец, чтобы поддерживать в нормальном состоянии больную кость, привели к проблемам с коленями, спиной и бедрами.



Так Надаль сумел смягчить последствия: взял четыре титула «РГ» с 2005-го по 2008-й, но в 2007-м на «Ролан Гаррос» выступал вообще с затёкшей от наркоза ногой.

Подозрения в допинге и хакерская атака базы ВАДА

Этот и многие другие триумфальные камбэки заставляли мир каждый раз с недоверием присматриваться к Надалю. Тем более в 2016-м произошёл взлом базы данных ВАДА российскими хакерами. Оказывается терапевтические исключения — TUE — получал и он. В 2009-м ему разрешили использовать бетаметазон — стероид, который помогает уменьшать воспалительный процесс.



А в 2012-м испанцу также было разрешено использование кортикотропина, когда он залечивал новую травму колена и не принимал участия в официальных соревнованиях около шести месяцев. Кстати, сам Надаль признал подлинность той информации.



В течение всей карьеры обвинениями бросались как и игроки, так и чиновники — в 2016-м экс-министр спорта Франции Розелин Башело в эфире на ТВ озвучила расхожий тезис про негласную дисквалификацию в 2012-2013 годах. Терпение Надаля лопнуло, и он нанял юристов, затем обратился к ITF с просьбой сделать результаты всех его прошлых и будущих допинг-проб доступными для общественности и выиграл дело, получив внушительные «призовые» за нанесение морального вреда.

Рафаэль Надаль Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Как Рафа живёт с болью в 2022-м

Сегодня его беспокоит всё та же нога. После резкого прощания с «Мастерсом» в Риме испанец подтвердил, что намерен сыграть на «Ролан Гаррос» и, если есть шанс, сделает это.

Команда Надаля нашла способ справиться с дискомфортом: обезболивающие и противовоспалительные средства дают долгосрочный эффект. «О Рафе не стоит думать негативно, он ещё не собирается покидать теннис. Надеюсь, что он отправится на «Уимблдон». После такой самоотдачи, как в матче с Джоковичем, он проснулся с небольшой болью, но в целом все было хорошо», — цитирует тренера Marca.

В теннисе никто не выходил на больничный так часто, как Рафа, и при этом ещё держал уровень топ-игрока. С каждой новой проблемой испанец пересматривает философию игры: Надаль уже отказался от части хардовых турниров в пользу грунтовых (особенно в конце года), совсем забыл о траве, почти не играет и матчи серии АТР-250 и АТР-500. Он давно перестроил игру и перешёл на атакующий теннис в три-пять ударов.

3 июня испанцу стукнет 36 лет! Именно в праздничный день мы и узнаем, сможет ли Надаль подобраться ещё ближе к своему 14-му ТБШ в Париже.